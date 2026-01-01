Двама криминално проявени мъже са задържани след взломна кражба от аптека в Сливен. По първоначални данни от търговския обект са откраднати около 250 евро, съобщиха от полицията.

Служители на сектор „Криминална полиция“ и участък „Надежда“ към РУ-Сливен са разкрили взломна кражба от търговски обект.

Полицейските служители са предприели незабавни действия след получен сигнал около 03,30 часа на 27 септември, че две лица разбиват входната врата на аптека в град Сливен.

Задържани са двама криминално проявени мъже на 24 и 40 години. По първоначални данни от търговския обект е извършена кражба на парична сума около 250 евро.

Започнато е разследване.