Криминалисти от РУ-Пазарджик установиха самоличността на крадец, извършил домова кражба, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

В средата на август мъж от пазарджишкото село Ивайло подал сигнал в РУ-Пазарджик, че е станал обект на кражба. Крадецът проникнал в къщата му и отмъкнал няколко златни пръстена, златна гривна и неголямо количество монети.

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След близо едномесечно разследване служители от сектор „Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик установили самоличността на извършителя. Станало ясно, че това е 44-годишен мъж от село Звъничево.

По случая се води преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата.