За първи път е разкрита цяла сцена от средновековните стенописи в църквата „Св. Богородица Животворен източник“ в историческия квартал „Армения“ на Мелник. Откритието е направено в рамките на археологическите проучвания на храма.

Става дума за най-големия фрагмент от средновековните стенописи в църквата, открит досега. Според археолозите сцената е „Рождество Богородично“.

„Това е най-големият фрагмент от средновековните стенописи в черквата, открит досега. Нямаме колебания, че става дума за сцената „Рождество Богородично“, защото ясно се вижда Мария с ореол, представена като бебе“, коментира ас. д-р Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН.

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Проучването на храма се извършва от екип археолози под ръководството на ас. д-р Методи Златков (НАИМ – БАН) и д-р Мария Пашова (РИМ – Благоевград).

Храмът датира от XIII–XIV век и вече е известно, че е предшествал възрожденската църква.

Разкопките ще продължат до края на септември. Всички открити фрагменти от стенописите ще бъдат реставрирани от Ренета Караманова от НАИМ – БАН, след което ще бъдат изложени в музея в Мелник.