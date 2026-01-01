Тече реставрация на стенописите в митрополитския катедрален храм-паметник „Успение Богородично“ във Варна, съобщи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан пред медии. Той припомни, че през август ще се навършат 140 години от неговото издигане. Планира се годишнината да бъде отбелязана с тържествено богослужение със специални гости.

БТА

След Пасха започва реставрация на южната стена на храма, включително в олтара. Там има петна от влага по стенописите, които на места нарушават образите, уточни архиереят. За ремонтните дейности има одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерството на културата. По реставрацията ще работи същият екип варненски художници, който се е погрижил за обновяването на купола преди десет години. Скоро в храма ще бъде поставено скеле, като целта е до лятото то да бъде премахнато, добави владиката. Средствата се осигуряват от митрополията, църковното настоятелство и от дарения. Наскоро бе възстановен и стенописът с Въведение Богородично на северозападната стена.

Катедралният храм на Варна представлява трикорабна базилика. Завършен е през август 1886 г., а на 30 август с.г. е отслужена първата Божествена света Литургия. Има три престола, като северният е посветен на св. Александър Невски, а южният – на св. Николай Мирликийски Чудотворец. В изграждането значим принос има варненският майстор Янко Костанди, който е строил и храм „Св. Николай“ в града. Довършването на строежа е възложено на уста Генчо Кънев от Трявна. Храмът е изографисан под ръководството на проф. Николай Ростовцев.

Във Варна скоро ще завърши основният ремонт на гробищния храм, който продължи две години. Очаква се черквата да бъде осветена през летните месеци, съобщи още митрополит Йоан. Съгласуван е и ремонтът на храм „Св. Николай“ в града и там също скоро ще започнат дейности. Подобрения се извършват и на други места в епархията. Обновява се покривът на храма „Св. Архангел Михаил“ в Смядово. Набрани са средства от митрополията и дарители за черквата в село Звездица, където също е поправен покривът, но предстоят и други дейности, подчерта владиката. Продължава строителството на храма „Св. Лука Кримски“ в Добрич. Предстоят ремонти и по манастири.

В Шумен скоро след Пасха ще бъде направена първа копка на новия храм „Рождество Богородично“ в квартал „Добруджански“. Там се работи много добре, има дарител, пълната подкрепа на общинското ръководство и бизнеса, посочи още той.

Митрополит Йоан ще води всеки ден богослужения по време на Страстната седмица и на Възкресение Христово в катедралния храм „Успение Богородично“ във Варна. Тази година няма да има делегация за благодатния огън до Йерусалим, решил е Светият синод, каза владиката. Във Варненска и Великопреславска митрополия ще се ползва огънят, който се съхранява в определени храмове.