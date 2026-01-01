Съществува бизнес – Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП), дирекцията, която трябва да издирва престъпници, продава информация срещу заплащане, дава я на тези, които трябва да издирват, за да могат те да се крият. Това заяви в предаването "Здравей, България" по NOVA Зорница Костова - адвокат на двама от потърпевшите по делата срещу Васил Михайлов.

Според адвокат Костова хората, които е трябвало да го издирват и са разполагали с най-своевременната информация за локацията му, са му помагали да изчезне. „Това, което ми е споделено конфиденциално засега, е, че всъщност са се ползвали парични средства. Не толкова някакви симпатии към господин Михайлов, но чиста проба бизнес”, разкри тя.

Според информацията ѝ по време на укриването си Васил Михайлов е потърсил и получил медицинска помощ след като е пострадал при палеж. Въпреки че полицията е знаела за това, той не е бил задържан. „При боравене с огън Михайлов е получил известни изгаряния и е посетил пернишката болница с чужда лична карта”, уточни адвокат Костова.

Тя припомни и друг случай от миналото, когато пострадали от негови действия са потърсили лекарска помощ, но опитите им били осуетени, а Михайлов излизал от здравното заведение с техните амбулаторни листи.

Въпреки че МВР локализира и задържа Михайлов, адвокат Костова изрази сериозен песимизъм относно развитието на случая в прокуратурата. Като пример тя посочи досъдебното производство за отвличане и рекет, образувано още през 2025 година. Според нея, от един момент нататък по делото не се случва нищо. „Причините са две: или нежелание, или чиста проба мързел. Или някаква друга причина”, подозира юристът.

В изявление вътрешният министър потвърди, че дългият процес по установяване на Михайлов е помогнал да се разберат кои са хората, които са го подпомагали и покровителствали през това време. „Там има интересни имена. Има хора, инфилтрирани в системата на най-различни нива. Идентифицирали сме ключовите такива. Те ще бъдат изведени оттам, а няколко от тях ще бъдат изведени от системата”, категоричен бе министърът.