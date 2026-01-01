Лешоядът Йоанна е част от последната естествена колония на черни лешояди в Югоизточна Европа и обитава гръцки национален парк в областта Еврос в граничната зона с България и Турция. Съдбата му е показателна за живота на застрашените видове, а оцеляването му - от критично значение за запазване на баланса в природата.

Черният лешояд е едър представител на семейство Ястребови и е най-голямата граблива птица в Европа. Дължината на тялото му достига 120 см, а размахът на крилете му - 300 см. Класифицира се като почти застрашен вид с намаляваща популация. Среща се в южните части на Европа, в Азия и Африка. В Гърция живее последната колония от естествено възпроизвеждащи се черни лешояди в Югоизточна Европа.

Преди месец с полет на най-голямата гръцка самолетна компания „Иджиън еърлайнс“ (Aegean airlines) черният лешояд Йоана беше върнат в националния природен парк "Дадия" след тежка битка за живота му. Мъжкият екземпляр "със синя кръв" е открит в природния парк в североизточната област Еврос на ръба на смъртта, след като е погълнал топчета с отрова, се посочва в репортаж на гръцката агенция АНА-МПА.

Той е късметлията сред група лешояди, приели смъртоносна доза отрова. Другите девет лешояда не оцеляват. Властите действат в спешен порядък и го транспортират със самолет до Атина. Там го подлагат на лечение и за рекордно кратък период го връщат в "Дадия", където го чака неговата партньорка и колонията му от черни лешояди, която не може да си позволи лукса да загуби нито една птица.

Йоанна е засечен от орнитолози през 2016 г. като малко бебе и тъй като е бил в период без ясна диференциация на пола му е дадено женско име. Той е ветеран в оцеляването - оцелява сред хищници като пиленце, успява да се спаси при опустошителните пожари в района на Дадия през 2023 г., а сега побеждава и в опита да бъде отровен. Неговият полет е доказателство, че природата има изключителната способност да се възстановява.

Преди 2023 г."Дадия" привлича около 50 000 посетители годишно. Черният лешояд не е само екологично богатство, но и символът на областта Еврос. От цял свят тук се стичат наблюдатели на птици (birdwatchers), които с телескопи следят пернатите обитатели на "Дадия".

Големи по мащаби пожари през 2022 г., 2023 и 2025 г. в гръцкия природен парк нарушават екологичния баланс в района. За да се създадат условия за естествено възпроизводство на грабливите птици, за които "Дадия" е естествено местообитание, са изградени специални изкуствени гнезда. Акцията е увенчана с успех, след като броят на гнездящите двойки лешояди се увеличава и се излюпват ново поколение малки лешоядчета, пише по темата в. "Прото тема".

Колонията на черните лешояди в Гърция наброява между 36 и 47 двойки и е последната естествена колония на Балканите. България е сред държавите, които се опитват да възстановят популацията на грабливите птици, и от 2018 г. в ход е специална програма. Усилията на българските специалисти обаче се сблъскват със същия проблем като в Гърция, след като по-рано тази година и нас имаше случаи на отровени лешояди.

Големите грабливи птици са "санитарите" в природата и имат важно отношение към поддържане на биологичното равновесие в нея. Чрез консумирането на мърша те предотвратяват разпространението на опасни болести.

Учените предупреждават, че ако се стигне до изчезването на Йоанна в частност и на черните лешояди като цяло, би могла да се задейства опасна "верига на смъртта" със сериозни екологични и здравни последици за целия Балкански полуостров.