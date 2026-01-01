Актрисата Ан Хатауей изненада своите фенове по целия свят с новината, че на 43-годишна възраст е в очакване на третото си дете. Радостната вест тя съобщи в социалните мрежи.

В публикацията тя се появява в свободна бяла рокля, като държи ръцете си върху корема и когато ги отмества, се вижда, че той радостно нараства.

След това се усмихва и се скрива от кадър. Всичко това се случва, докато звучи песента "Baby I’m Yours" на Барбара Люис.

Тя е омъжена за Адам Шулман. Двамата имат още две деца - Джонатан, роден през 2016 и Джак, роден през 2019.