Иран ще отвърне на всяка атака срещу негова инфраструктура, включително с нападения срещу Израел, предупреди днес ръководителят на иранския Висш съвет за национална сигурност Мохамад Багер Золгадр, цитиран от Франс прес.

Изявлението на Золгадр бе разпространено от иранската държавна телевизия.

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение между Иран и Израел, което се изостри след размяната на удари между двете страни през последните месеци. Техеран нееднократно заяви, че ще отговори на всяко нападение срещу своята територия, военни обекти или ядрена инфраструктура.

През юни Израел извърши серия от въздушни удари по цели в Иран, включително обекти, свързвани с ядрената програма и военната инфраструктура. В отговор Иран изстреля ракети и безпилотни летателни апарати срещу израелска територия. След няколкодневна ескалация беше постигнато примирие, но напрежението между двете държави остава високо.

Иран продължава да определя Израел като основен регионален противник и предупреждава, че всеки нов удар срещу страната ще получи „решителен и пропорционален“ отговор. От своя страна Израел заявява, че няма да допусне Иран да развие ядрено оръжие и ще предприема действия срещу заплахи за националната си сигурност.