Въпреки дипломатическите усилия - напрежението в Близкия изток остава високо.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие, пише БНР .

Israeli Prime Minister #BenjaminNetanyahu said Iran would never be allowed to acquire #nuclearweapons under his leadership and reaffirmed that Israeli forces would remain in southern Lebanon as long as security concerns persist.#TheStatesman pic.twitter.com/7yyOmRFF58 — The Statesman (@TheStatesmanLtd) June 22, 2026

По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкиан увери, че страната му не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели.

Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо. Израел ще поддържа "зона за сигурност" по протежение на израелско-ливанската граница за защитата на своите граждани, посочи още той.

Израел обяви и че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепяното от Иран движение "Хизбула".

Лидерът на ливанското шиитско движение "Хизбула" Наим Касем заяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край. Той допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел.

Изявлението му идва, след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужещи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан.

Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от "технически инцидент", във фабрика в Рас Лафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ.

Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол. Няма изтичане, което да застрашава безопасността.

В изявлението не се посочва дали експлозията е причинила щети на завода, който доставя газ на вътрешния пазар.