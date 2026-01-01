Учени са регистрирали уникален феномен при вулкан в Антарктида, който ежедневно изхвърля микроскопични кристали от чисто злато в атмосферата, инфармеря Indian Defence Review.

Вулканът Еребус е най-южният активен вулкан на Земята, разположен на остров Рос, на около 1350 километра от Южния полюс. Основната му особеност е постоянно лавово езеро. В допълнение към лавата и вулканичните газове, планината изхвърля нещо, което никога не е виждано никъде другаде на планетата: малки кристали от чисто елементарно злато. Според проучване, публикувано през 1991 г. в списание Geophysical Research Letters, вулканът изхвърля приблизително 80 грама златен прах дневно. Най-малките частици могат да изминат до 1000 километра от кратера и евентуално по-далеч.

Учените са открили следи от злато и в изхвърлянията на други вулкани – Килауеа в Хавай, Етна в Италия, Августин в Аляска и Ел Чичон в Мексико. Според наличните данни, магмата, издигаща се от вътрешността на Земята, съдържа много елементи – мед, сребро, живак, арсен, селен, сяра и злато. Те образуват различни съединения. Изследователите обясняват, че златото не се изпарява директно, тъй като точката му на кипене е значително по-висока от температурата на вулканичните процеси. Вместо това се смята, че металът се пренася в летливи съединения с хлор или сяра, които остават стабилни в горещи вулканични газове. Кристали са открити в сняг, газове и дори в атмосферата.

Екип от геохимици, ръководен от Кимбърли Мийкър от Института по минно дело и технологии в Ню Мексико, анализира проби от сняг около кратера, газове над лавовото езеро и въздух в антарктическата тропосфера до 1000 километра от вулкана. Според статията, микроскопични частици от чисто злато са открити и в трите групи проби. Под електронен микроскоп те се оказаха не безформени зърна, а прозрачни кристали с почти перфектна геометрична форма – някои с размер до 60 микрометра.

Интересното е, че вулканът Еребус далеч не е лидер в производството на злато. Смята се, че Килауеа произвежда 500–800 грама злато на ден, а Етна до 2,4 килограма дневно. Но само вулканът Еребус произвежда кристално елементарно злато. Защо това се случва, остава неясно. Основният въпрос, на който учените все още не са намерили отговор, е как златото се отделя от съединенията, които го транспортират през вулканичната система. Една от теориите е, че златото напуска лавата в летливи хлорсъдържащи съединения, които кристализират при охлаждане, преди да се утаят върху антарктическия лед. Изследователите обаче признават слабост в тази теория: газът съдържа твърде малко злато, за да обясни образуването на такива перфектни кристали във въздуха.

Според ScienceAlert, вулканологът Филип Кайл, един от членовете на изследователския екип, впоследствие предложи алтернативна теория: златото постепенно се образува в кората на повърхността на лавовото езеро и след това се издига във въздуха заедно с газовете.