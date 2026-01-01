Кристиан Костов призна, че дълго време е живял с образа на „доброто и перфектното момче“, който публиката е създала за него, но зад тази представа стоят лични страхове, грешки и трудни моменти в откровенно интервю пред Мон Дьо в новия епизод на „Храмът на историите“.

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„Много често се дъня и аз имам моите демони в главата“, казва изпълнителят, който признава, че понякога не споделя всичко, което мисли, заради начина, по който думите му могат да бъдат интерпретирани.

Артистът разказва, че истинската му същност най-много се вижда в музиката му. След години, в които е бил поставян в определен образ и сравняван с международни звезди като Джъстин Бийбър, днес той избира да прави музиката, която винаги е искал.

„Нищо няма значение, освен това да съм щастлив. Днес избирам себе си“, споделя Костов.

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Той разкрива, че през 2023 г. е бил близо до решението да се откаже от музиката. Войната в Украйна е оказала огромно влияние върху живота и кариерата му – редица професионални планове са пропаднали, а заради руския му произход е попадал в сложни ситуации.

„Аз съм музика. Не мога без музика“, казва Костов и признава, че именно колегите му от българската сцена са му помогнали да се върне към себе си. Сред хората, които са го подкрепили, той посочва Дара Екимова, Ева Пармакова и други свои близки от музикалната среда.

Костов говори и за участието си на „Евровизия“ през 2017 г., когато завърши втори с песента „Beautiful Mess“. Той признава, че тогава е преживял тежко загубата, но днес гледа на случилото се по различен начин.

По думите му победата на Дара Екимова на конкурса е била естествено продължение на неговия път.

„Не загубих, когато Дара спечели – само победих“, казва той и допълва, че тя е „завършила историята, която той е започнал“.

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Кристиан Костов разкрива още, че зад представянето му на „Евровизия“ са стояли сериозни физически и психически изпитания. Той е бил с висока температура по време на подготовката, отслабнал е значително за кратък период и дълго време е крил трудностите, защото е искал да запази образа на „перфектното момче“.

Артистът коментира и личния си живот, като признава, че най-големият му страх е да не намери човек, на когото истински да се довери.

„Не ме избират. Никой не гледа мен като човек, а по-скоро ме гледат като продукт“, казва той.

Костов признава, че от години няма човек до себе си и че последната му връзка е била през 2022 г. Въпреки това казва, че днес се чувства по-уверен, намерил е себе си и е готов да бъде по-откровен с публиката.

„Избирам да бъда добър човек“, казва Кристиан Костов.