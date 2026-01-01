Георги Маджаров е избран за координатор на "Прогресивна България" за област Бургас с решение на Изпълнителния съвет, съобщиха от партията.

Маджаров продължава да отговаря за дейността на политическата организация в региона, след като изпълняваше тези функции и по време на кампанията за предсрочните парламентарни избори през април т.г.

Маджаров, който е и настоящ заместник-областен управител на област Бургас, е юрист с 16-годишен опит в гражданското, административното и данъчното право, бил е член на Бургаската адвокатска колегия, председател на Бургаското дружество на юрист консултите, както и в Управителния съвет на Националния съюз на юрисконсултите. В практиката си има успешни дела пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

С решението за неговия нов мандат партията започва ключов етап на организационно изграждане в Бургаска област, като в следващите седмици предстои провеждането на учредителни общински събрания във всички общини на региона, посочиха от "Прогресивна България". На тях ще бъдат избрани председателите и членовете на първите местни ръководства. Целта е изграждането на силно ангажирани общностни ядра, които да осигурят пряк контакт с гражданите от всяко населено място в региона и да реагират бързо на местните проблеми.