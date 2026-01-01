Лидерът на ИТН Слави Трифонов отправи остри критики към премиера Румен Радев в публикация във Facebook, като заяви, че държавният глава страда от „раздвоение на личността“ заради различните си позиции по ключови международни теми.

Според Трифонов съществуват два образа на премиера – „Румен Радев БГ“, който говори пред българската публика, и „Румен Радев EU“, който представя различни позиции пред европейските партньори.

Като първи пример лидерът на ИТН посочва темата за 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. По думите му Радев е заявил в парламента, че ще наложи вето в защита на българския национален интерес, докато впоследствие министърът на отбраната Димитър Стоянов е обявил, че България няма да блокира санкционния пакет.

Радев в парламента: Ще наложа резерви към 21-вия пакет санкции срещу Русия

Трифонов коментира и договора с турската компания „Боташ“, като твърди, че премиерът е говорил за „замразяване“ на плащанията по него за 15 месеца, докато според информация в турски медии ставало въпрос за „отлагане“ на плащанията. По думите му това поражда въпроси относно реалното състояние на споразумението.

Като трети пример лидерът на ИТН посочва подкрепата за Украйна. Според него премиерът е заявил, че България няма да предоставя финансова помощ на Киев през тази година, но впоследствие страната е подкрепила решения, свързани с ново европейско финансиране за Украйна.

"Вижте какво се получи. Всички, гласували за Румен Радев, включително и тия, дето не сме гласували за него, извадихме страшен късмет. Вместо един Румен Радев получихме двама. Единия за пред България, другия за пред света и нито един като за пред хората! Да ни е честито!", пише още Трифонов.