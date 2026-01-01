На фона на множеството публикации в социалните мрежи за високите цени по българското Черноморие, публикация на турист от Приморско предизвика интерес с различен поглед върху разходите по време на почивка.

Във Facebook той споделя, че четиричленно семейство е платило 35,40 евро за обяд край морето. Към публикацията си е добавил и цените за плажните удобства – чадър и шезлонг, които по думите му са стрували по 3,58 евро всеки.

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„Моите 5 стотинки по темата „Колко е скъпо на морето“ – така започва публикацията си туристът, който уточнява, че споделя личния си опит от почивката си в Приморско на 3 юли.

Повод за коментара му са десетките постове в социалните мрежи през последните дни, в които туристи се оплакват от цени за храна, напитки и плажни услуги по родното Черноморие.

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„Понеже напоследък Фейсбук прелива от постове за космически цени, златни шезлонги и сметки за стотици евро, ето малко реалност от днешния ни семеен обяд“, написа той в социалната мрежа.

По думите му четиричленно семейство е обядвало за 35,40 евро. Към публикацията си той е добавил и цените за плажните удобства – чадър и шезлонг, които са били по 3,58 евро всеки.