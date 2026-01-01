Приходите от нощувки в местата за настаняване в България са скочили с 20.6% през май 2026 г. в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 82.7 млн. евро, показват данните на Националния статистически институт. От тях 42.6 млн. евро идват от чужди граждани, а 40.1 млн. евро – от българи.

През месеца в страната са функционирали 2 648 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят им намалява с 0.4% спрямо година по-рано, но леглата се увеличават с 2.9% и достигат 243.9 хиляди.

Повече нощувки, ръст при чужденците

Общият брой на нощувките е близо 1 570.8 хиляди – с 2.5% повече отпреди година. Българските граждани са реализирали 799.3 хиляди нощувки, а чуждите – 771.5 хиляди.

Пренощувалите лица достигат 677 хиляди – ръст от 2.8% на годишна база. Тенденцията обаче е разнопосочна: чуждите гости се увеличават с 9.3%, докато българите намаляват с 1.3%. Нощувалите българи са 402.8 хиляди със средно по 2.0 нощувки, а чужденците – 274.2 хиляди със средно 2.8 нощувки.

Къде пътуваха най-много българите през месец май?

Луксозните хотели остават предпочитани

Чуждестранните туристи ясно предпочитат по-високата категория – 79.3% от тях са отсядали в места с 4 и 5 звезди. В тези обекти са реализирани 81.5% от всички нощувки на чужденци и 49% от нощувките на българи.

Общата заетост на леглата е 21.1% – с 0.9 процентни пункта по-малко спрямо година по-рано. Най-натоварени остават четири- и петзвездните хотели със заетост от 23.4%, следвани от тризвездните с 19.5%.

Морето и столицата водят

По брой нощувки безспорни лидери остават морските дестинации. Бургас е начело с над 326 хиляди нощувки, следван от Варна с близо 231 хиляди. Столицата София се нарежда на трето място с почти 240 хиляди нощувки, но е първенец по приходи – над 15.6 млн. евро, като голямата част от тях (близо 12 млн. евро) идват от чужди туристи.

Данните са от месечно статистическо изследване, което НСИ провежда в съответствие с европейските регламенти за статистиката на туризма. Съгласно указания на Евростат бежанците от Украйна не са включени в наблюдението.