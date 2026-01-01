Пострадалият при вчерашния пожар край АМ „Струма“ мъж е приет в клиниката по изгаряния в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

64-годишният мъж е получил изгаряния по главата, гърба и крайниците, докато се е опитвал да гаси пожара. Той беше транспортиран до „Пирогов“ с въздушна линейка. Вчера не беше ясно при какви обстоятелства е пострадал мъжът, а само, че е с около 30 процента изгаряния.

Пожар на голям фронт край магистрала „Струма“, мъж е с тежки изгаряния

Пожарът е възникнал в сухи треви в близост до бензиностанция на магистрала „Струма“, при 163-ти км в посока към град Кулата. Сигналът за него е бил подаден на 9 юли в 12:03 часа в Оперативния център при РДПБЗН – Благоевград.

Пожарът е изгасен с осем автомобила с екипи от Благоевград, един пожарен автомобил с екип на местното доброволно формирование и една водоноска от община Сандански.

Димът наложи движението в участъка от 155 до 157 км на магистрала "Струма" да се осъществява с повишено внимание.