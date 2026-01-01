Златното момиче Катрин Тасева роди второ дете. Новината съобщи самата тя в социалните мрежи.

"Добре дошла, Миа. Днес вече сме четирима и сърцата ни са по-пълни от всякога", пише тя.



Тасева благодари на лекарите за професионализма, спокойствието, отношението и грижите през цялата бременност, както и в най-важния ден за семейството.



"Добре дошла, наше малко момиче. Татко, батко и аз те обичаме още преди да те срещнем", пише още златното момиче.

Припомняме, че през юни 2023 тя стана майка на момче - Николай.