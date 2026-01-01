Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, научи NOVA. Това е станало без провеждане на съдебно заседание.

Адвокатът на Стоян Мавродиев: Най-вероятно той сам ще поиска да бъде върнат у нас

Предстои Мавродиев да бъде конвоиран у нас. Неведнъж досега българският му адвокат Емануил Йорданов твърдеше, че Мавродиев ще поиска доброволно да бъде върнат в София, предава NOVA.

И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев

Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева.

Кой е Стоян Мавродиев

Стоян Мавродиев е български юрист и финансист, роден през 1969 г. в Хасково. Завършва право в УНСС. Бил е народен представител в 41-вото Народно събрание от ГЕРБ и член на Комисията по бюджет и финанси. От 2010 до 2016 г. е председател на Комисията за финансов надзор (КФН), а от 2017 до 2020 г. е председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР). По време на професионалната си кариера заема ръководни позиции във финансовия сектор и държавната администрация. Името му е свързано с редица обществени и политически дебати, включително разследвания, свързани с дейността на ББР.