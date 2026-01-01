Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е подписала искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев, който беше задържан на територията на Сърбия.

Молбата е адресирана до министъра на правосъдието на Република Сърбия.

В нея се настоява Мавродиев да бъде предаден на българските власти с цел провеждане на наказателно преследване за престъпление.

България иска екстрадирането на Стоян Мавродиев, решението е на сръбските власти

От прокуратурата посочват, че Мавродиев е бил обявен за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Софийския градски съд по искане на Софийската градска прокуратура и потвърдена от Софийския апелативен съд.

Той е обвиняем по досъдебно производство, водено под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Очаква се в началото на следващата седмица искането за екстрадиция да бъде изпратено до сръбските власти чрез Министерството на правосъдието. При евентуално одобрение предаването на Мавродиев на българските власти ще бъде осъществено със съдействието на Интерпол.