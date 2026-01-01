Задълбочаването на парламентарните контакти и икономическото сътрудничество обсъдиха председателят на Народното събрание Михаела Доцова и председателят на Ландтага на Федерална провинция Баден-Вюртемберг Томас Щробъл. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

За нас Германия е важен партньор и бихме искали да засилим връзките си както на двустранно, така и на многостранно равнище, отбеляза председателят на парламента. България отдава значение на задълбочаването на икономическото сътрудничество между нашите страни, особено в областите на отбраната и сигурността, енергетиката и иновациите, подчерта Михаела Доцова. Тя заяви желанието на Народното събрание за активизиране на диалога с Ландтага на Федерална провинция Баден-Вюртемберг на ниво председатели на парламенти, парламентарни комисии и групи за приятелство. По думите й парламентарните контакти допринасят за по-доброто разбиране на националните позиции и защитата на общите интереси на двете страни.

Председателят на Народното събрание изрази готовност за обсъждане на възможностите за възстановяване на формата „Конференция на дунавските парламентаристи“ – среща на парламентарните председатели на страните от Дунавския регион. Подобен формат би допринесъл за засилване на парламентарната подкрепа за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и за насърчаване на регионалното сътрудничество, подчерта Михаела Доцова.

В разговора двете страни се обединиха около това, че икономическите връзки между България и Баден-Вюртемберг са традиционно много добри, базират се на взаимноизгодното сътрудничество в редица области и имат сериозен потенциал за задълбочаване. Бяха отбелязани и перспективите за развитие на отношенията в областта на образованието, научноизследователската и развойна дейност, високите технологии.

Председателят на Ландтага на Федерална провинция Баден-Вюртемберг Томас Щробъл изрази желание тази среща да бъде начало на интензивни контакти на парламентарно ниво, които да затвърдят стабилността в отношенията. Той сподели, че в края на миналия месец е присъствал на официалното представяне на новия почетен консул на Република България в Щутгарт и заяви готовност да работи за по-нататъшното укрепване на връзките между България и Баден-Вюртемберг.

В срещата участваха и председателят на Комисията по външна политика Петър Витанов, заместник-председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Емине Гюлестан и посланикът на Федерална република Германия в България Ирене Планк.