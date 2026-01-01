Михаела Филева посреща лятото с новата си песен „Слънцето пак изгря“ – емоционален разказ за онзи момент, в който след труден период отново намираме сили да продължим напред.

Новият сингъл носи послание за надежда, вътрешна сила и вярата, че след всяко изпитание идва ново начало.

„Всички преминаваме през периоди, в които ни се струва, че трудностите няма да свършат. Понякога забравяме, че зад всеки облак има светлина. „Слънцето пак изгря“ е песен за мига, в който намираме сили да продължим, оставяме тежестта зад себе си и си позволяваме отново да мечтаем“, споделя певицата.

По текста на песента към финалния етап се присъединява Симеон Желязков – С-Мо. Музиката е създадена от Михаела Филева и Ангел Проданов – Acho, а аранжиментът е резултат от съвместната работа на тримата.

Заедно с песента излиза и официалният видеоклип, режисиран от Николай Драганов. Заснет сред красивите пейзажи на Гърция, той допълва посланието на песента със символика за свободата, промяната и новото начало.

Лятото за Михаела Филева ще бъде изпълнено и с срещи с публиката. Предстоят ѝ концерти на 23 юли в кино „Кабана“ в София, 31 юли във Варна и 1 август в Бургас.