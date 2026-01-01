В обръщение към нацията от Белия дом, излъчено в праймтайма, президентът Доналд Тръмп обвини Китай, че е проникнал в базите данни с информация за 220 милиона американски избиратели. Според него това представлява най-голямата схема за намеса в избори в историята на САЩ.

Президентът обвини и Венецуела, че е участвала в кампания за влияние върху американските избори, като заяви, че т.нар. „дълбока държава“ е част от мащабно прикриване. В речта си той отново повтори твърденията си, че изборите през 2020 г., които загуби от Джо Байдън, са били опорочени.

Повторното връщане към темата за изборите от 2020 г. предизвика недоволство сред част от републиканците още преди обръщението. С наближаването на междинните избори някои представители на партията изразиха опасения, че фокусът върху миналото няма да помогне за мобилизирането на избирателите.

„Китайската народна република извърши това, което се смята за най-голямото компрометиране на изборни данни в историята, довело до незаконното придобиване на 220 милиона досиета на американски избиратели“, заяви Тръмп.

По думите му информацията включвала имена, адреси, телефонни номера, партийни предпочитания и други чувствителни лични данни. Той твърди още, че китайско „звено за експлоатация на данни“ е било натоварено със задачата да извърши кибератаката.

„Тази загуба на данни представлява безпрецедентен кошмар за сигурността на изборите“, каза президентът.

До момента не са представени доказателства, че машините за гласуване на изборите през 2020 г. са били компрометирани или че са извършени масови изборни измами. Именно поради това изявленията на Тръмп бяха подложени на засилен обществен и медиен контрол. Някои големи телевизионни мрежи, сред които ABC и NBC, отказаха да излъчат речта му на живо.

Доклад на американското разузнаване от март 2021 г. заключава, че Китай е обмислял операции за влияние върху изборите през 2020 г., но не е предприел подобни действия.

Тръмп обаче заяви: „Открих, че десетки милиони данни на избиратели в 18 щата са били купени, откраднати или хакнати от Китай.“

Според него Пекин е искал той да загуби изборите, тъй като по време на първия си мандат е наложил мита за милиарди долари върху китайски стоки.

Президентът съобщи още, че администрацията публикува стотици досега класифицирани документи, свързани с американските избори, макар голяма част от тях да са силно редактирани.

Позовавайки се на новоразсекретени документи, Тръмп заяви, че те показват как представители на „дълбоката държава“ са работили за „активното потискане и омаловажаване на информацията за мащаба на китайската намеса“.

Въпреки тежките обвинения срещу Пекин, президентът не обяви конкретни ответни мерки. Междувременно държавното посещение на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон, планирано за септември след визитата на Тръмп в Китай през май, остава в графика.

Позовавайки се на друг разсекретен доклад на ЦРУ, Тръмп заяви, че режимът на Николас Мадуро е разработил технологии за цифрово манипулиране на изборните резултати по начин, който не може да бъде открит дори при задълбочен одит.

В същото време в доклад на американското разузнаване от 2021 г. се посочва, че макар Мадуро да е желаел да навреди на Тръмп по време на изборите през 2020 г., не е разполагал с необходимите възможности да го направи.