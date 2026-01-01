Системните конкуренти САЩ и Китай продължават да бъдат най-големите икономики в света, като остават силно взаимозависими в търговията въпреки засиленото геополитическо и икономическо напрежение помежду си, сочи анализ на ДПА, изготвен по повод тридневното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Пекин.

По отношение на населението разликата между двете страни остава значителна. Докато в традиционната имиграционна държава САЩ живеят над 340 милиона души и населението продължава да нараства, в Китай то възлиза на 1,405 милиарда души.

През изминалата година населението на Китай е намаляло с 3,4 милиона души според официалната статистика. Раждаемостта е достигнала рекордно ниско равнище от 5,63 деца на 1000 жители. Причината е демографската промяна в страната, която според прогнозите ще доведе до значително намаляване на населението през следващите десетилетия.

Как се развива китайската икономика и какви са предизвикателствата пред неяКак се развива китайската икономика и какви са предизвикателствата пред нея

Китай и САЩ остават ключови търговски партньори. Китай разчита на американския потребителски пазар, а САЩ продължават да зависят от китайското производство – от ежедневни стоки до специализирани продукти и компоненти.

Китай изнася значително повече стоки за САЩ, отколкото внася оттам. Според данни на американското правителство през 2025 г. в Съединените щати са внесени китайски стоки на стойност 308 милиарда долара. В същото време Китай е внесъл американски стоки на стойност 106 милиарда долара.

И двата показателя отбелязват сериозен спад спрямо 2024 г., още преди задълбочаването на търговския конфликт. Вносът на китайски стоки в САЩ е намалял с около 30 процента, а американският износ към Китай – с 26 процента.

Китай обвини САЩ за нарастващото напрежение в областта на търговията

Китайските митнически данни също показват отслабване на двустранната търговия, макар и при различни стойности. Според тях през 2024 г. Китай е изнесъл стоки за САЩ на стойност 524 милиарда долара, докато през 2025 г. стойността е спаднала до 420 милиарда долара.

По този показател САЩ са били третият по значение експортен пазар за Китай след държавите от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и Европейския съюз.

От американска гледна точка Китай е бил четвъртият по големина търговски партньор на САЩ през пролетта след Европейския съюз, Мексико и Канада.

Китай продължава да бъде втората по големина икономика в света след САЩ. През 2025 г. брутният вътрешен продукт на Китай е достигнал обема от около 140,19 трилиона юана, което се равнява на приблизително 17,6 трилиона евро. Пекин отчете и изпълнение на официалната си цел за икономически растеж от около 5 процента.

Брутният вътрешен продукт на САЩ през 2025 г. е надхвърлил 30 трилиона долара, или приблизително 25 трилиона евро, според американски оценки.