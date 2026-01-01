Предлагаме продажбата на твърд алкохол да става със задължителна електронна проверка на възрастта на купувача, каза на пресконференция общинският съветник от групата на „Спаси София“ и зам.-председател на Комисията по сигурност и член на Комисията за децата, младежта и спорта в Столичния общински съвет (СОС) Христо Копаранов. В пресконференцията в сградата на Столичната община участва и председателят на „Спаси София“ Борис Бонев, който е и член на Комисията по здравеопазване и социална политика.

Бонев уточни, че следващите дни ще поискат среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, на която да представят законодателни изменения, свързани с борбата с употребата на наркотични вещества, алкохол и цигари сред малолетните.

Сред предложенията е въвеждане на контролни покупки с тайни клиенти, които при определен ред, със съгласие на родители, могат да са и 17-годишни деца. Копаранов смята, че задължително трябва по-често да се затварят временно обекти при нарушения. По думите му макар и законът да предвижда при нарушение да се затварят търговски обекти, на практика няма такива случаи. Тромава е системата на сигнализиране за нарушение, каза той и добави, че нарушенията и дали има умисъл се доказва много трудно. Има законодателен, както и институционален проблем, смята той.

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Трябва да има и единна система за получаване и администриране на сигнали, да се засили ролята на МВР, каза Копаранов. Според него е необходимо засилване и на ролята на общинските органи.

Разпространението на наркотици е забранено изобщо, но продажбата на редица вещества - цигари и бездимни цигари, по принцип е разрешена и не е забранена за малолетни, коментира Копаранов. Той каза, че по Закона за здравето няма нито една санкция, по Наказателния кодекс има няколко предварителни производства, но нито един обвинителен акт. Има и едва няколко акта по Закона за закрила на детето, добави Копаранов.

От „Спаси София“ предлагат също, ако има съмнение за съдържанието на определена пратка, тя да не се приема.

Употребата на алкохол, тютюневи и наркотични вещества е епидемия сред непълнолетните, каза Борис Бонев и отбеляза, че е лесно ученици, деца да се сдобият с алкохол, цигари и наркотични вещества.