Докато се очаквало да бъде на борда на президентския самолет „Еър форс уан“ президентът на САЩ Доналд Тръмп тайно е използвал друг самолет, за да напусне срещата на върха на НАТО в Турция в началото на юли, заради ирански заплахи, пише „Вашингтон пост“, цитиран от световните агенции.

В Турция Тръмп пристигна с новия президентски самолет "Боинг 747", подарен от Катар на САЩ. Той обаче не е отпътувал от Анкара с този самолет, нито пък със стария президентски самолет, както беше първоначално съобщено.

Президентът Доналд Тръмп е бил тайно изведен от борда на Air Force One с камион за кетъринг миналия месец и е напуснал Турция с отделен военен самолет в отговор на заплаха от Иран, съобщава New York Post, предава Vesti.bg.

Тайната операция, за която „Вашингтон пост“ съобщи в понеделник, е оставила журналистите и дори служители на Белия дом с убеждението, че пътуват в същия самолет като президента, когато са напуснали годишната среща на върха на НАТО в Анкара на 8 юли.

В действителност обаче те са били използвани като примамка, докато Тръмп е пътувал с по-малък самолет Air Force C-32A.

Сложната схема предвиждала Тръмп публично да се качи на по-стария модел Air Force One, преди да бъде тайно изведен от самолета с камион за кетъринг. Камионът бил повдигнат до врата от противоположната страна на входа на президентския самолет.

Тръмп бил придружаван от „няколко съветници“ в контейнера, който бил спуснат върху камион на пистата. След това камионът бил откаран до намиращия се наблизо самолет Air Force C-32A, където контейнерът отново бил повдигнат до врата, очевидно позволявайки на Тръмп и съветниците му незабелязано да се качат на резервния самолет.

Подобно на по-стария президентски самолет, C-32A също бил боядисан в синьо и бяло и носел надписа „United States of America“, съобщава „Вашингтон пост“.

Военният министър Пийт Хегсет също пътувал с Тръмп на тайния полет, но се качил поотделно, използвайки външно стълбище в опит „да направи полета да изглежда като обичаен“, съобщил американски служител пред изданието.

След излитането от Анкара C-32A, на борда на който се намирал Тръмп, кацнал в британската военновъздушна база „Милдънхол“. Самолетът пристигнал около 9 минути преди Air Force One, на борда на който пътували репортери и служители на Белия дом, да кацне в същата база.

Телевизионни кадри и медийни публикации показват, че Тръмп слязъл по външното стълбище от Air Force One около 25 минути след кацането на самолета. Не е ясно как президентът се е придвижил от C-32A до другия самолет.

Според „Вашингтон пост“ тези предпазни мерки са били предприети заради заплахи от Иран срещу американския президент. Иран е съседна на Турция държава. Първоначално Доналд Тръмп отрече да е имало какъвто и да било риск за него, но по време на обратния полет той е споменал за предполагаеми опити за убийството му.

„Има много врагове на САЩ, които са го взели на прицел, и ние използваме всички средства, с които разполагаме, за да се справим с тези заплахи“, заяви директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг пред Франс прес.

Журналистите, намиращи се на борда на „Еър форс уан“ междувременно получили указание, което обикновено се дава в зони на военни действия, да държат спуснати щорите на илюминаторите.

Преди месец „Ню Йорк Таймс“ написа, че самолетът, предоставен от Катар, който Доналд Тръмп е преустроил в нов президентски самолет, не е бил оборудван със същите системи за сигурност като предишните президентски самолети.