Нови два случая на морбили са установени в Угърчинско, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч.

Заболелите са 14-годишно дете от Угърчин, което е било контактно на сестра си, и едногодишно дете от село Бежаново, което не е подлежало на имунизация.

Трето заразно огнище на морбили в Угърчин

През предходната седмица здравните власти установиха трето заразно огнище на морбили в Угърчин. Всички заболели бяха хоспитализирани в Инфекциозното отделение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“-Плевен.

Общо регистрираните случаи на заразни заболявания през миналата седмица в Ловешка област са 12, според информационния бюлетин за периода.

Три са случаите на ентероколит - дете на една година и двама мъже на възраст 20 и 75 години, всички са хоспитализирани в инфекциозни клиники в София и Плевен, по два са случаите на лаймска борелиоза - дете на 6 г. и мъж на 37 г., и на ротавирусен гастроентерит - семейно огнище в Летница със заболели дете на година и четири месеца и петмесечно бебе, а по един - на варицела (дете на 6 г.), хепатит Е (мъж на 62 г.) и хепатит В (жена на 74 г.)

Още пет случая на морбили регистрираха в Угърчин

Случаите с остри респираторни заболявания (ОРЗ) в Ловеч, съобщавани от системата за надзор и анализиране на заболяемостта от ОРЗ и грип, определят ниска заболяемост от 18,28 на 10 хиляди население.