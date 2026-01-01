Пет нови случая на морбили са регистрирани в Ловешка област през изминалата седмица, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч.

Двама са заболелите в Угърчин и по един заразен има в Луковит и селата Беленци и Дерманци.

Морбили у нас: Заболелите от морбили са 364, от които 300 са деца

Предходната седмица три деца, заболели от морбили в Ловешка област, са настанени в болница в Плевен.

ОТ РЗИ информират още, че има седем заразени с варицела, двама заболели от туберкулоза, двама със сифилис и един случай на вроден сифилис.

Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.