Нивото на река Рейн при германския град Кьолн достигна най-ниската си стойност в историята, което ограничава корабоплаването, сочат данни на Федералната администрация за водните пътища и корабоплаването на страната (WSV), съобщи ДПА.

Прогнозите са, че ситуацията ще се влоши. „Трудно е да повярваш на това, което виждаш“, заяви говорителят на федералната администрация Мориц Акт.

Очаква се рекордно ниското ниво от 56 сантиметра да спадне до 54 сантиметра до края на деня. Към петък вечерта се очаква нивото да спадне до едва 47 сантиметра.

Критично ниско ниво на река Дунав: Фериботът от румънска страна спря

Дълбочината на корабоплавателния канал е значително по-голяма от отчетеното на брега ниво на реката. В Кьолн например тя е с около 1,11 метра по-голяма. Корабите могат да продължат да плават, но с ограничен товар.

До петък вечерта се очаква водното ниво да спадне значително и при измервателните пунктове в Дюселдорф, Емерих и Дуисбург, където река Рур се влива в Рейн.

Предишните рекордно ниски стойности, регистрирани при измервателните пунктове в Кьолн, Дюселдорф и Дуисбург преди настоящия период на суша, са отчетени на 23 октомври 2018 г. Ако настоящата прогноза се сбъдне до петък вечерта, тогавашните рекорди ще бъдат надминати с повече от 20 сантиметра.

През следващата седмица се очаква леко повишение на водното ниво, каза Мориц Акт, но добави, че това „все още не означава подобряване на ситуацията“. По думите му нивото на Рейн ще остане много ниско.

Министърът на транспорта на Германия Щефен Билгер засега не очаква бързо преодоляване на затрудненията за корабоплаването по вътрешните водни пътища, причинени от сушата. Според него маловодието вероятно ще остане през целия август.

Кораби изчакват преминаване през критичните участъци на Дунав, има и заседнали съдове

„Трябва да приемем, че проблемът с ниското водно ниво ще остане през целия август“, заяви той по време на посещение в предприятие в Северна Германия, допълвайки, че „ситуацията наистина остава много тревожна“.

Билгер посочи, че вече са паднали известни количества дъжд, но те са далеч от необходимите. Той заяви, че утре ще разговаря отново с колегите си от германските провинции за ситуацията и евентуалните допълнителни кризисни мерки.

Няколко провинции вече временно отмениха забраната за движение на товарни автомобили в неделя и по време на официални празници. Целта е част от товарите да бъде пренасочена към автомобилния транспорт, за да се запазят логистичните вериги.

Ниското ниво водите река на Рейн допринася за повишаване на цените на горивата, заяви по-рано днес експертът по пазара на горива в Асоциацията на германските автомобилисти АДАК (ADAC) Кристиан Лаберер.

По думите му ниските води на Рейн „повишават цените“, макар че това е само един от няколкото фактора, които в момента определят цените на горивата.

Рейн е един от основните транспортни маршрути в Германия за петрол, бензин и дизел. Превозът на горива с големи танкери по реката обикновено е значително по-евтин от транспортирането им с камиони.

Ниското ниво на водата в момента увеличава логистичните разходи за превоз на горива и някои междинни продукти, като в отделни случаи поскъпването е значително, посочи Лаберер. Представители на сектора обаче уверяват, че засега сигурността на доставките не е застрашена.

Германският пазар не се снабдява само чрез Рейн, а чрез мрежа от морски пристанища, рафинерии, тръбопроводи, железопътен и автомобилен транспорт, допълни Лаберер. Затова ниските води в момента се отразяват на цените на горивата предимно на регионално равнище.