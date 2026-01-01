Много конвои продължават да изчакват преминаване през най-критичните участъци на река Дунав заради ниските водни нива, а в няколко района има и заседнали кораби извън плавателния път. Това съобщи изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) Ивелин Занев.

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Той съобщи още, че към днешна дата нивото на реката при Русе е минус 94 сантиметра, което е с два сантиметра по-ниско спрямо предходното денонощие. Прогнозите са до края на седмицата то да достигне минус 100 сантиметра.

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При Свищов нивото е минус 30 сантиметра, при рекордно измерени минус 55 сантиметра, а при Лом е минус 4 сантиметра при досегашен рекорд от плюс 11 сантиметра. Занев отбеляза, че предишните рекордно ниски стойности са били регистрирани през септември, докато сега те се наблюдават още в началото на август. Според него маловодието вероятно ще се задържи поне още месец, като развитието на обстановката ще зависи от метеорологичните условия.

По думите му заседнали плавателни съдове има в районите на Белене, Сомовит и село Гарван край Силистра. Те обаче се намират извън границите на корабоплавателния път и не възпрепятстват движението по фарватера, като изчакват подобряване на навигационните условия.

Занев отбеляза, че пасажерският кораб, който заседна миналата седмица в района на видинското село Гомотарци и впоследствие се наложи евакуация на пътниците със съдействието на Гранична полиция, вече е освободен и е продължил плаването си в сръбския участък на Дунав.

Изпълнителният директор на ИАППД обясни, че много плавателни съдове и конвои остават в изчакване заради недостатъчните дълбочини в критичните участъци. Към момента минимално измерената дълбочина при Белене и Батин е около 1,6 метра, а в останалите участъци – 1,8 метра и повече. Това не позволява преминаването на по-тежко натоварени кораби, които предпочитат да изчакат по-благоприятни условия.

"Ситуацията в района на Белене е притеснителна, защото нивото е наистина много ниско. Виждат се много новообразувани пясъчни коси. Корабоплавателният път там е с широчина около 60 метра и минимална дълбочина 1,6 метра. В района има и заседнала баржа, която се обслужва от друг плавателен съд", каза още Занев.

По думите му корабоплаването няма да бъде спирано по административен ред. Възможно е обаче част от корабособствениците сами да преустановят превозите си, ако преценят, че при настоящите условия те са икономически нерентабилни.

Занев посочи, че агенцията извършва целогодишен мониторинг на нивата и дълбочините, поддържащо удълбочаване на плавателния път, маркиране на фарватера и използва виртуални буйове за подпомагане на навигацията. По думите на Занев обаче това са краткотрайни, в най-добрия случай - средносрочни, мерки и е необходимо да се търсят по-мащабни хидроинженерни решения за справяне с проблема.

Във връзка с появили се спекулации, че изпускането на шлюзовете при „Железни врата“ би подобрило обстановката, Занев заяви, че към момента съоръженията не са запълнени на сто процента и дори подобно действие не би имало толкова голям ефект, колкото се предполага.

По отношение на круизните кораби той обясни, че повечето от тях са с газене между 1,6 и 1,8 метра и не предприемат риск да преминават през най-критичните участъци.

Занев коментира и ситуацията с АЕЦ „Козлодуй“, като увери, че централата разполага със строги протоколи за сигурност и се поддържа постоянна координация с нея. По думите му към момента вода в канала към охлаждащата система има и не съществува проблем.