Административният съд във Варна остави без разглеждане две нови искания, целящи да спрат предварителното изпълнение на кметски заповеди за премахване на незаконни строежи в местността „Баба Алино“.

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Жалбите са внесени от дружеството „Форест клуб Варна“ с управител Олег Невзовор.

В мотивите си съдебният състав изтъква липсата на правен интерес, тъй като предварителното изпълнение на заповедите спрямо въпросната фирма вече е било отменено.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

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Успоредно с това, Административният съд е образувал ново дело по съвместна жалба на „Форест Клуб Варна“ и „Ларис Вега Пропъртис“.

Този път съдебният спор е насочен срещу заповед на началника на РДНСК-Варна, която предвижда събарянето на трафопост в същата местност.

Като основен аргумент срещу премахването му, жалбоподателите посочват, че съоръжението все още не е завършено и не функционира.