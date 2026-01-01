Апелативен съд – Варна потвърди отнемането в полза на държавата на имот в местност „Баба Алино“ по иск на КОНПИ срещу М. Б. П. и З. А. П.

С Решение от 1 юли 2026 г. Апелативен съд – Варна потвърди в съществената му част решението на Окръжен съд – Варна по гражданско дело № 481/2017 г., с което по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) е постановено отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от незаконна дейност.

Сред потвърденото за отнемане имущество е поземлен имот с площ 1 548 кв. м, находящ се в гр. Варна, местност „Баба Алино“, както и лек автомобил. Съдът потвърди и осъждането на ответниците да заплатят паричната равностойност на два отчуждени недвижими имота в общ размер 133 386,50 лв., както и отнемането на идеални части от недвижим имот, апортиран в капитала на търговско дружество.

Въззивният съд приема, че по делото е установено значително несъответствие между законните доходи и придобитото имущество. Наред с това съдът подробно обсъди въпроса за необходимостта от наличие на връзка между незаконната дейност и придобитото имущество, като отбелязва, че по този въпрос съществува противоречива практика на Върховния касационен съд, поради което е образувано тълкувателно дело № 1/2026 г. на Общото събрание на Гражданската колегия.

В конкретния случай Апелативен съд – Варна приема, че такава връзка е доказана. В мотивите си съдът посочва, че събраните доказателства, включително извънсъдебните признания на проверяваното лице, подкрепени от останалия доказателствен материал, установяват осъществяването в периода 2013–2014 г. на незаконна дейност, свързана със създаване и използване на неистински удостоверителни документи за собственост върху недвижими имоти, организиране на лъжесвидетелстване и последваща реализация на тези имоти, чрез която са били генерирани доходи.

Според въззивния съд именно тази незаконна дейност представлява източникът на средствата, с които е придобито имуществото, включително поземленият имот в местност „Баба Алино“. Съдът приема, че са налице достатъчно доказателства, позволяващи да се направи логически обоснован извод за връзката между незаконната дейност и придобитото имущество, съобразно стандартите, произтичащи както от националната съдебна практика, така и от практиката на Европейския съд по правата на човека.

Апелативен съд – Варна отмени първоинстанционното решение в частта, с която е било постановено отнемане на имущество, придобито преди периода на установената незаконна дейност, включително имоти в с. Разделна. Според съда за това имущество липсват доказателства за връзка с незаконната дейност, поради което исковете в тази част са неоснователни.

Решението на Апелативен съд – Варна подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд.