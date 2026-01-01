Питбул нападна и нахапа стопанката си два пъти, полицай го застреля, съобщиха от полицията.

На 16 август е подаден сигнал за нахапана жена от куче на улица в Раднево. Униформените са установили 51-годишна жена, която е била нахапана от питбул - нейна собственост.

Те са оказали първа помощ на жената до идване на екип медици. Жената е била нахапана по ръката от кучето си. След намесата на полицейските служители, животното е било хванато и завързано с повод.

Ужас на улицата: куче нахапа 16-годишно момиче и уби домашния ѝ любимец

След пристигане на бърза помощ, жената е обслужена амбулаторно. По време на обслуването, кучето на ново къса повода и отива при нея, като влиза при нея в линейката, животното не е било агресивно.

Жената извежда кучето от линейката и на около 10 метра, то отново напада собственичката си, като я събаря на земята и започва да я хапе.

При така създалата се ситуация, единият полицейски служител прострелва с тейзър кучето, като не е успял да го повали и същото продължавало да хапе.

Друг полицай, за да запази живота на жената и минаващите граждани, произвежда изстрели със служебното си оръжие, като умъртвява кучето.

Жената е настанена в болница в Стара Загора без опасност за живота - с нахапвания по китките на двете ръце и констатирана входно изходна огнестрелна рана на дясна подбедрица.

Образувано е следствено дело под надзора на прокуратурата.