Вече 3 месеца месеца няма и следа от 75-годишната Тоня Папукчиева-Бодурова, изчезнала в района на Панчарево.

Въпреки непрестанното търсене и многобройните проверки, до момента няма потвърдена информация какво се е случило с нея и къде се намира. Информацията е от дъщеря ѝ, която продължава да търси съдействие и не губи надежда да открие майка си.

Последното сигурно виждане на жената е на 20 май 2026 г., около 17:15 ч. в Панчарево – в алеята между спирка „Плажа“ и спирка „Кокалянско ханче“. От този момент нататък няма потвърдена следа от нея.

В деня на изчезването Тоня е била облечена с тъмносиньо яке, лилава плетена шапка, черен спортен панталон и черни спортни обувки Crivit. Тя е висока около 158 см, със бяла коса и зелени очи.

Дъщеря ѝ отправя апел към всички, които живеят или работят в София и околностите, да разгледат внимателно снимките ѝ и да съдействат с информация. Не се търсят само скорошни сигнали. Всеки, който е виждал жената по всяко време след 20 май – дори преди седмици или месеци – може да помогне. Дори най-малкият детайл, като място, приблизителна дата и час, посока на движение или дали е била сама, може да се окаже от значение.

„Моля, споделяйте. След толкова време всяка достоверна информация е изключително ценна“, призовава дъщерята.

Всеки, който има информация, може да помогне за изясняване на случая, като се обади на 112 или в най-близкото полицейско управление, както и да се свърже с дъщеря й Илияна Крупа.