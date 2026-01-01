Девет души са загинали, а 46 - ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщава Министерството на вътрешните работи на своя сайт.

Катастрофите с ранени и загинали през последните 24 часа са общо 36, а от началото на септември – 598.

В София леките пътнотранспортни произшествия са 21, тежките – три, няма загинали.

Четирима души загинаха в челен удар на пътя София – Варна

В съобота петима загинаха при две катастрофи в Ловешка област. При сблъсък между две насрещно движещи се леки коли загинаха четирима души - мъже на възраст между 23 и 43 години. При друг инцидент загина мъж на 51 години от Пловдив след удар между два автомобила на пътя Ловеч - Плевен.

Шофьор загина на място при тежка катастрофа във Великотърновско.

В неделя отново станаха няколко тежки катастрофи, при които загинаха четирима души.

Тежка катастрофа затвори Айтоския проход, загина жена

Тежка катастрофа затвори Айтоския проход в неделния ден. Загина 62-годишна жена след удар между лек и товарен автомобил.

Мъж на 71 години загина при катастрофа на пътя Варна - Добрич в района на село Стожер. Сблъскали са се два автомобила. Единият е бил управляван от загиналия мъж, а другият - от 26-годишна жена. Тя е с наранявания и е транспортирана в болнично заведение. Пробата ѝ за наркотични вещества е положителна за метамфетамин.

Катастрофа край Стожер взе жертва, шофьорката е дала положителна проба за метамфетамин

При катастрофа тази сутрин е загинал таксиметров шофьор на пътя Пловдив-Хасково, близо до Садово. Таксиметровият автомобил се е ударил челно в тежкотоварен автомобил. На място е починал водачът на леката кола, около 30-годишен мъж.

В неделя мотоциклетист загина при катастрофа в района на Лясковец след сблъсък с лек автомобил.