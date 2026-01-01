Земетресение с магнитуд 7 беше регистрирано около 22:33 ч. местно време (17:33 ч. българско) в китайския автономен район Тибет, предаде Ройтерс.
Епицентърът на труса е бил в окръг в Северен Тибет, района на град Нагчу, на дълбочина 10 километра, сочат данни на Китайският сеизмологичен център.
Трусът е бил усетен в района. Епицентърът му е бил на около 400 километра от Лхаса, административния център на Тибет.
🚨 M7.0 earthquake, 183 km ENE of Nagqu, Tibet, China. At just 10 km deep, this is a shallow event and was likely felt across a wide area. Shallow earthquakes can produce stronger surface shaking than deeper events of similar magnitude. This is the largest of 2 earthquakes recorded in the region over the past 30 days. Reports from affected areas will help clarify impacts. #earthquake #GeoShake #Tibet— GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) October 22, 2026