/ iStock photos/Getty images

Земетресение с магнитуд 7 беше регистрирано около 22:33 ч. местно време (17:33 ч. българско) в китайския автономен район Тибет, предаде Ройтерс.

Епицентърът на труса е бил в окръг в Северен Тибет, района на град Нагчу, на дълбочина 10 километра, сочат данни на Китайският сеизмологичен център.

Трусът е бил усетен в района. Епицентърът му е бил на около 400 километра от Лхаса, административния център на Тибет.

 

 

Габриела Иванова/БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят