Председателят на Народното събрание Михаела Доцова изрази „най-дълбоко съжаление“ за инцидента и го определи като „абсолютно недопустим“. Тя каза, че е опитала да се срещне лично с Колтуклиева във Военномедицинска академия, но журналистката вече не е била там.

„Специално исках да се видя с нея в личен разговор, очи в очи, за да изразя дълбокото си съжаление за това, което се случи, защото това, което се случи, е абсолютно недопустимо. Като човек и като жена изразявам най-дълбокото си съжаление“, заяви Доцова.

„Изключително много уважавам журналистическата професия и ценя работата на всеки, без значение какви възгледи има“, добави тя.

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По думите ѝ председателят на парламента се охранява от НСО, чиито служители действат по определени протоколи. „Повярвайте ми, аз не мога да определям и да указвам на колегите от НСО какво да правят и как“, каза Доцова.

Тя разказа, че когато е влязла в колата, Колтуклиева е отворила вратата ѝ, от което се е стресирала. Служителите на охраната затворили вратата и колата тръгнала. „Не знам точно как се е развила ситуацията след този момент“, заяви Доцова. Тя добави, че ще изиска от директора на НСО да предприеме „най-сериозните мерки“.

„Ще изискам от директора на Националната служба за охрана да предприеме възможно най-строгите мерки, защото това не бива да се случва и тези неща трябва да бъдат поправени“, каза председателят на парламента.

Доцова уточни, че е дошла във Военната прокуратура по собствена инициатива и не е била извикана. По думите ѝ е била на път към Военномедицинска академия, но когато наближила, разбрала, че Колтуклиева вече е тръгнала, и затова променила посоката.

„Причината да съм тук отново е лична. Най-вече като жена и като човек, който уважава всички професионалисти и всички, които изпълняват съвестно работата си, искам да изразя съжалението си за това, което се случи. Не стига, че се е случило, ами се е случило и с жена“, заяви тя.

Доцова каза, че ще поиска от НСО пълна проверка, прозрачност за случилото се и „възможно най-строгите мерки“. „НСО е самостоятелна служба, не мога да ѝ нареждам, но мога да отправя искане“, посочи председателката на парламента.