Разпоредена е проверка на действията на служителите по сигурността, довели до инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана (НСО) и представител на Информационна агенция ПИК по време на мероприятие с присъствие на охранявани от службата лица, съобщиха от пресцентъра на НСО.

Националната служба за охрана се запозна с видеозаписите, разпространени от Информационна агенция агенция ПИК и от други медийни източници, които показват в развитие инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана.

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Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура, се посочва в съобщението.

Същевременно Националната служба за охрана призовава да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица и напомня, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на служителите на НСО по закон.

Ръководството на Националната служба за охрана е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая, допълват още от пресцентъра на службата.