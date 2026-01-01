Европейската прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд срещу лице по разследване за предполагаема измама с европейски средства по проект за модернизация на железопътната инфраструктура в България, съобщи европейският обвинителен орган на страницата си в интернет.

Проектът, който предвижда модернизация на участъци от железопътната линия между София и Пловдив, е с европейско финансиране на стойност над 213,7 милиона евро, посочва прокуратурата.

Договорът за изпълнението на проекта е бил възложен на консорциум от три дружества, а обвиняемият е законен представител на едно от тях.

Според разследването на Европейската прокуратура чрез управителя на консорциума обвиняемият е предоставил невярна информация на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) относно представляваното от него дружество с цел неправомерно получаване на европейски средства.

По този начин консорциумът е успял да изпълни условията за получаване на финансиране и през 2019 г. му е бил възложен договор за безвъзмездна помощ на стойност 213 714 235,14 евро. Между 2019 и 2024 г. НКЖИ е изплатила на консорциума общо 68 213 186,03 евро със съфинансиране от Механизма за свързване на Европа и националния бюджет.

Обвиняемият е използвал управителя на консорциума, който не е знаел за обстоятелствата, свързани с предполагаемото престъпление, за да декларира, че дружеството не е в производство по несъстоятелност. Според събраните доказателства обаче то е било обявено в несъстоятелност още през 2012 г.

В хода на разследването са извършени множество претърсвания и изземвания на различни места в България, включително в седалища на дружества и частни жилища. Иззети са и документи, свързани с процедурата за възлагане на обществената поръчка и изпълнението на договора.

Разследването на Европейската прокуратура е било подпомогнато от Главна дирекция „Национална полиция“ към Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Първоначалният сигнал за предполагаемото престъпление е бил подаден от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), която също е извършила разследване.

Европейската прокуратура е независим орган на Европейския съюз, който отговаря за разследването и наказателното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.