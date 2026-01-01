Спипаха контрабандни цигари на „Лесово“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Товарният автомобил с турска регистрация пристига на пункта на 17 ноември. В зоната за митнически контрол водачът - турски гражданин, е декларирал, че превозва транзитно през България от Турция за Германия колети с лично имущество и термо витрини за топла храна.

На база анализ на риска и сработил рисков профил, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апартура са маркирани зони в товара с подозрителна плътност.

Спипаха контрабандни парфюма в камион с прах за пране на ГКПП „Лесово“ (СНИМКА/ВИДЕО)

При последвалата физическа проверка на товара, митническите инспектори установяват в маркираните зони декларирани три опаковани витрини за топла храна. След отварянето им е установено, че те са пълни с контрабандни цигари.

Установени са общо 634 800 къса - 31 740 кутии укрити цигари от различни търговски марки, всички с турски акцизен бандерол. Стойността на недекларираните тютюневи изделия възлиза на над 120 000 евро.

Контрабандните цигари са задържани и по случая се води разследане под надзора на прокуратурата.