Митничари на ГКПП „Лесово“ хванаха близо 5400 контрабандни „маркови” парфюма при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

Товарният автомобил с чужда регистрация пристига на пункта на 7, управляван от турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва прах за пране от Турция за Румъния.

Спипаха контрабандни парфюми на „Малко Търново“ (СНИМКА)

При съвместни действия на митническите служители и полицаи от ГД „Гранична полиция“ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия митническите инспектори откриват между декларирания товар кашони, съдържащи 5395 търговски опаковки дамски и мъжки парфюми с обозначения на луксозни търговски марки.

Агенция „Митници“

Контрабандните „маркови” парфюми са задържани и на водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.