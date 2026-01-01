Мъж на 61 години с обострена хронична дихателна недостатъчност е транспортиран с медицински хеликоптер от Видин до столична болница за долекуване.

Това съобщи координаторът на въздушните линейки за област Видин и началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение във видинската Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка Българска“ д-р Вилхелм Елисеев.

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​По думите му пациентът е бил на апаратна вентилация. "След консултация и стабилизиране на състоянието му, той е подготвен за транспортиране по въздух до София, където ще продължи лечението му", допълни д-р Елисеев.