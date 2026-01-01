Повече от 30 години след появата на „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ Маколи Кълкин се включва в подготовката на нов филм от култовата коледна поредица. Актьорът, превърнал се в световна звезда с ролята на Кевин Маккалистър, ще работи по сценария заедно със Сет Роугън и Евън Голдбърг. Двамата ще продуцират проекта чрез компанията си Point Grey Pictures.

Информацията за новия филм беше съобщена първоначално от Puck, а впоследствие потвърдена и от Variety. По данни на изданията продукцията е в ранен етап на разработка. Засега няма обявени подробности за сюжета, актьорския състав или премиерната дата.

Идеята за продължението идва от Кълкин

Възможността за нов филм не е изненадваща, тъй като самият Кълкин вече е споделял как си представя продължението на историята за Кевин. През ноември 2025 г., по време на турнето си „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“, актьорът разказва пред публика за своята концепция.

В неговата версия Кевин вече е пораснал мъж – вдовец или разведен баща, който отглежда сам детето си. Заради работата си той не успява да отделя достатъчно внимание на сина си, който постепенно се отчуждава от него. Един ден Кевин се оказва заключен извън собствения си дом, а момчето отказва да го пусне вътре.

„Работя много усилено и не обръщам достатъчно внимание на детето, което започва да ми се сърди, а след това се оказвам заключен отвън“, разказва Кълкин, цитиран от The Independent.

Така историята би обърнала познатата концепция: този път порасналият Кевин ще трябва да преодолява капаните, подготвени от собственото му дете. Не е ясно обаче дали тази идея ще бъде използвана в окончателния сценарий.

Смъртта на Катрин О’Хара поставя въпроси

Новината за подготвяното продължение идва на фона на смъртта на Катрин О’Хара, която изигра майката на Кевин – Кейт Маккалистър, в първите два филма. Актрисата почина през януари 2026 г. на 71-годишна възраст.

Режисьорът на оригиналните две продукции Крис Кълъмбъс е изразил сериозни съмнения относно възможността за нов филм без нейното участие. В интервю за Variety, публикувано непосредствено преди информацията за проекта, той заявява, че продължение не може да се случи по същия начин след загубата на О’Хара.

„Катрин, както винаги съм казвал, е 50 процента от „Сам вкъщи“. Има ин и ян в този филм – Катрин О’Хара и Маколи Кълкин. Без тези двама актьори няма филм, защото те създават неговия емоционален център“, коментира Кълъмбъс.

Според The Independent режисьорът не е бил запознат с плановете за новата продукция преди публичното им оповестяване. След появата на новината той е отказал коментар пред Variety.

Кълкин и О’Хара запазват близките си отношения и след снимките на филмите. През 2023 г. актьорът кани О’Хара като почетен гост на церемонията в Лос Анджелис, на която получава своя звезда на Алеята на славата.

От коледна класика до световен филмов франчайз

Оригиналният „Сам вкъщи“ излиза през 1990 г. под режисурата на Крис Кълъмбъс и по сценарий на Джон Хюз. Филмът разказва историята на осемгодишния Кевин Маккалистър, когото семейството му по погрешка оставя сам вкъщи, докато заминава за коледната ваканция.

Първоначално момчето се радва на свободата си, но скоро трябва да защити дома от двама крадци – Хари и Марв, известни като „Мокрите бандити“. Ролите са поверени на Джо Пеши и Даниъл Стърн. В актьорския състав участват още Катрин О’Хара, Джон Хърд и Робърт Блосъм.

Успехът на продукцията води до продължението „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ от 1992 г., в което Кълкин отново влиза в ролята на Кевин, но този път действието се развива в Ню Йорк. Следващите филми от поредицата са с различни главни герои. До момента франчайзът включва общо шест продукции, последната от които е „Сам вкъщи: Сам вкъщи отново“ (Home Sweet Home Alone), излязла през 2021 г. в платформата Disney+.

Кълкин отново влиза в образа на Кевин

През годините Маколи Кълкин неколкократно се е връщал към емблематичната си роля, включително в рекламни кампании. Наскоро той отново се превъплъти в порасналия Кевин в реклама на верига ресторанти за бързо хранене, посветена на специално меню с името на филмовата поредица.

В рекламния клип героят се оказва в затворен заради снежна буря ресторант и с характерната за поредицата ирония отбелязва: „Всички отново изчезнаха“. След това слага бадж с името Кевин и влиза в ролята на служител.

Засега участието на Кълкин в новия проект е най-сериозният сигнал за възможно завръщане на героя на големия екран. Предстои да стане ясно дали новият филм ще успее да съхрани емоционалната връзка с оригиналните продукции, която превърна „Сам вкъщи“ в една от най-разпознаваемите коледни филмови поредици.