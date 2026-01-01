Картина на Винсент ван Гог постави нов рекорд, след като беше продадена за 190,4 милиона долара на търг на аукционната къща „Сотбис“ (Sotheby's) в Ню Йорк, съобщава ДПА.

При първата си поява на търг картината „Цъфнали кестени“ (Châtaigniers en fleurs) достигна най-високата цена, плащана някога за произведение на Ван Гог на аукцион, и втората най-висока цена за произведение на изкуството, продадено от „Сотбис“, след портрета на Елизабет Ледерер от Густав Климт, купен преди година за 236,4 милиона долара.

Нидерландският художник рисува пейзажа през 1890 г. през последните два месеца от живота си, малко след като е изписан от психиатричната клиника в Сен Реми. Артистът се премества в живописното село Овер-сюр-Уаз северозападно от Париж, където според сведенията преживява вълна от оптимизъм и прилив на енергия, намерили отражение в картините му. Според „Сотбис“ това е „най-интензивният и изразителен период в творчеството му“.

Продажбата на картината на търг беше почти осуетена от наследниците на германския издател от еврейски произход Самуел Фишер, които казаха, че през 1936 г. семейството е било принудено да продаде произведението заради нацистките преследвания, прокудили ги от Берлин.

В навечерието на търга от „Сотбис“ обявиха, че е постигнато споразумение между всички законни наследници на Самуел Фишер и семейство Блакиер, което придобива картината през 1975 г.

„В знак на признание за сложната история на тази творба по време на нацисткия режим и на страданията, преживени от семейство Фишер по време на Холокоста, двете семейства са постигнали взаимно удовлетворително споразумение“, написа „Сотбис“, без да разкрива допълнителни подробности.

Наследниците на Фишер изразиха благодарност за „доверието, честните преговори и сътрудничеството със „Сотбис“ и семейство Блакиер. „Благодарение на тях стана възможно да бъдат признати страданията на семейство Фишер през нацистката епоха и да бъде почетена историята на Гизела Берман Фишер в борбата ѝ за справедливост за нейното семейство“,

Гизела Берман Фишер, която е внучка на Самуел Фишер, дълги години води кампания за връщането на произведения на изкуството, принадлежали на семейството ѝ. Сред тях е картината на Камий Писаро Le Quai Malaquais et l'Institut, Printemps, открадната от нацистите през 1938 г. от семейния дом във Виена. През 2008 г. тя печели съдебно дело за връщането на творбата, а на следващата година семейството я предлага на търг в „Кристис“ (Christie’s), където е продадена за 2,2 милиона долара.

„Цъфнали кестени“ е част от колекция от 12 предимно непоказвани досега картини, предложени на търга от колекцията на семейство Блакиер. Сред другите известни художници, представени в колекцията, са Пол Сезан и Клод Моне.