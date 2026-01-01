Министерството на отбраната на Тайван заяви, че два руски военни самолета тип Ту-95 са прелетели близо до източната част на острова за втори път тази седмица, предаде Ройтерс.

Самолетите бяха засечени, докато в южния китайски град Шънджън се провежда среща на върха на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), в която участват руският президент Владимир Путин и колегите му от Китай и САЩ – Си Дзинпин и Доналд Тръмп.

Тайванското министерство на отбраната уточни, че двата стратегически бомбардировача Ту-95, познати в НАТО под кодовото име "Мечките", са навлезли в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Тайван, след което са напуснали тайванското въздушно пространство в северозападната част на острова близо до пристанищния град Килунг.

Ведомството публикува снимки на единия от самолетите, като уточни, че е била заснета от борда на тайвански изтребител Ф-16.

"Тайванските въоръжени сили използваха комбинирани разузнавателни и наблюдателни средства, за да проследят пълния развой на ситуацията и реагираха подобаващо", се посочва в официално изявление на Министерството на отбраната на Тайван.

Във вторник Тайван заяви, че два руски военни самолета са летели в посока юг близо до източното му крайбрежие. Япония също съобщи, че е засякла самолетите и публикува карта с маршрута на самолетите близо до тайванското източно крайбрежие.

Като остарял тип бомбардировач от епохата на Студената война Ту-95 може да пренася ядрени оръжия, но други самолети от този тип се използват за наблюдение на голямо разстояние и разузнаване.

Министерството на отбраната на Русия отказа да коментира информацията.

По-рано днес специалният пратеник на Тайван на срещата на АТИС – Стан Ши, основателят на компютърната компания "Ейсър", за кратко се ръкува с Владимир Путин преди началото на събитието.

Тайван, който е основен производител на полупроводници, наложи широкообхватни икономически санкции на Русия заедно с редица западни държави, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г.