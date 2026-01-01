Повдигнаха обвинение на длъжностно лице от община Хисаря за престъпление по служба, съобщиха от прокуратурата.

Той е привлечен като обвиняем за това, че за времето от началото на 2020 г. до края на 2025 г. като длъжностно лице в община Хисаря е превишил властта си като е коригирал дължими такси „битов отпадък“ на различни юридически лица като са настъпили значителни вредни последици.

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването - претърсвания и изземвания, при които са иззети документи, разпитани са свидетели и е приложен голям обем от относима информация.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 1500 евро.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването