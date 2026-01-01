Отчаяние и дълбоко разочарование от липсата на общи действия срещу климатичните промени изразиха тихоокеанските островни държави след провала на международната конференция COP31 в турския град Анталия. Неуспехът на преговорите предизвика остра политическа реакция и в Австралия, която беше съпредседател на форума, предаде Ройтерс.

Още днес започнаха взаимни обвинения за провала, а в Австралия се появиха призиви за оставката на министъра на енергетиката Крис Боуен, който ръководеше преговорите. Делегацията на Маршаловите острови обобщи разочарованието на уязвимите тихоокеански страни с думите: „Бяхме разочаровани от всички страни“.

Австралийският премиер Антъни Албанезе обясни неуспеха с „трудния геополитически контекст“. Няколко държави и Европейският съюз отхвърлиха окончателния проект на решение, в който не се споменаваха изкопаемите горива като причина за климатичните промени, предаде Франс прес.

„Това е реалността“, заяви Албанезе пред журналисти в Канбера.

За първи път от конференцията в Копенхаген през 2009 г. климатичният форум на ООН приключи без окончателно споразумение. Заключителният текст не включваше препратка към ролята на изкопаемите горива за глобалното затопляне, след като Саудитска Арабия и други държави производителки на петрол се противопоставиха на подобна формулировка. Това доведе до отхвърлянето му от ЕС и други участници.

Австралийският министър на енергетиката Крис Боуен, който председателстваше преговорите, беше остро критикуван от опозицията. „Този министър на енергетиката трябва да си върви, тъй като е пълен провал“, заяви Ангъс Тейлър, лидер на опозицията. По думите му Боуен носи отговорност за случилото се и трябва да подаде оставка.

Други опозиционни представители поискаха от премиера да освободи министъра, след като Австралия е похарчила 150 милиона австралийски долара (99,23 милиона щатски долара) за конференцията. Албанезе не отговори пряко дали ще поиска оставката му.

„Смятаме, че климатичните промени са реалност. Вярваме в науката. Независимо дали става дума за екологична или национална сигурност, ние действаме в защита на националните интереси на Австралия“, заяви премиерът.

Боуен от своя страна обвини за неуспеха непреклонните позиции на редица участващи държави по въпросите на климатичната политика.

Преговорите започнаха на 9 ноември, но липсата на съгласие удължи срещата до късно снощи. Още преди началото на форума имаше разногласия между Австралия и Турция за домакинството на конференцията.

В COP31 участваха 190 държави, а регистрираните за форума бяха над 92 000 души, което го превърна в най-мащабната климатична конференция на ООН досега. САЩ не изпратиха делегация. Липсата на глобално споразумение за отказ от изкопаемите горива и климатично финансиране застрашава пряко физическото оцеляване на тихоокеански държави.

Миналогодишните преговори в Белем, Бразилия, завършиха със споразумение, но и тогава страните не поеха ангажимент за постепенно прекратяване на използването на изкопаеми горива, припомня Ройтерс.