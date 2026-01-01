До 100 евро необлагаеми работодателски вноски за допълнително осигуряване и застраховки, предлага „Демократична България“ (ДБ). Целта е да се насърчават спестяванията, инвестициите и личната отговорност за здравето и доходите след пенсиониране.

Предложението предстои да бъде разгледано утре от парламентарната комисия по бюджет и финанси, уточняват от коалицията.

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Действащият лимит е в сила от 2007 г. Според посочените данни тогава той е представлявал около 20% от средната заплата, докато днес е едва около 2%. Това обезсилва първоначалния стимул и налага неговото осъвременяване, е мотивът на вносителите.

„Насърчаваме личната отговорност. Човек да мисли за бъдещето, а да не разчита за всичко на държавата“, заявява Владислав Панев, един от вносителите на предложението, цитиран в информацията. Според депутата прекомерното насочване на спестяванията към недвижими имоти допринася за нарастването на цените и затруднява достъпа до първо жилище. Според него насърчаването на други форми на дългосрочно инвестиране е възможност за по-балансирано разпределение на тези средства.

Вносителите оценяват очаквания пропуснат приход за бюджета като ограничен спрямо дългосрочните ползи от мярката.

На пресконференция вчера в Пловдив Панев прогнозира още увеличение на безработицата и ниски нива на инфлацията за следващата година. Той подчерта, че са необходими дълбоки реформи, които да подкрепят дългосрочен неинфлационен икономически растеж. По думите му има нужда от частни инвестиции в определени сектори под формата на продажба на държавни дялове и на нови концесии.

На утрешното си заседание парламентарната комисия по бюджет и финанси ще разгледа от 11:00 ч. на второ гласуване промени в пакет от данъчни закони - Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност.