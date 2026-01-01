Незаконна кланица, оборудвана за клане и обработка на животни, разкриха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Кърджали съвместно със служители на Районното управление на МВР-Кърджали при проверка в частен имот, съобщиха от БАБХ.

БАБХ

В имота е установено специално обособено помещение с оборудване за клане и обработка на животни, включително тръбен път, телфер, маси и ченгели, както и две хладилни камери.

Разкриха незаконна кланица и нерегистрирана ферма в Плевен

Обектът не е регистриран по реда на Закона за храните. При проверката са открити труп на едро преживно животно, с тегло 210 кг, осем трупни четвъртини от едри преживни животни, обезкостени, с общо тегло 340 кг, както и 10 кг обезкостено говеждо месо.

БАБХ

Установени са още 15 глави от едри преживни животни с общо тегло 30 кг, 10 кг субпродукти и 300 кг странични животински продукти. Общото количество на установеното месо, субпродукти и странични животински продукти е около 900 кг.

БАБХ

Всички количества са възбранени и насочени за унищожаване. Самият обект е поставен под възбрана. По случая се води разследване.