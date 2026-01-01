Апелативният съд в Пловдив остави в ареста Атанас Дечев, привлечен като обвиняем в помагачество по делото за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

Магистратите потвърдиха решението на Окръжния съд. Заседанието по мярката за неотклонение се проведе при закрити врата по искане на защитника на Дечев, за да не бъдат разкривани факти и обстоятелства от личния живот на хора по делото.

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Припомняме, че на 11 ноември по делото, свързано с убийството на бизнесмена Илиян Филипов, е привлечен втори обвиняем за това, че като помагач е спомогнал умишлено физическия извършител да натисне спусъка и да произведе изстрел, чрез който е убито лицето.

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Вторият обвиняем, който е криминално проявен, е привлечен в това качество като помагач чрез логистика. От всички събрани до момента доказателства Окръжната прокуратура в Пловдив няма съмнение за това кой е физическият извършител на разследваното престъпление, уточниха от обвинението.

Оставиха в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

На 13 ноември предстои по делото да се внесе искане за вземане на мярка за постоянен арест спрямо 42-годишния обвиняем. Той е бил обявен за издирване и е задържан в жилище в град Пазарджик.

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От събраните до момента доказателства са обвинени двама души за убийството. Наказанията, които се предвиждат за това престъпление, са затвор от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

По закон „помагач“ е лице, което по най-различни начини е спомогнало физическия извършител на престъплението да реализира съответното деяние.

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Филипов беше застрелян в нощта срещу 30 септември. Единственият задържан по случая до момента Славчо Мегеров беше арестуван в столицата часове след убийството му.