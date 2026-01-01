Има втори задържан за помагачество на Славчо Мегеров за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Това научи NOVA от свои източници.

Нова следа около убийството на бизнесмена Илиян Филипов и задържания Славчо Мегеров

Арестуваният е на 42 години.

Искат постоянен арест за задържания за убийството на Илиян Филипов, проверяват дали има и други участници

Припомняме, че Филипов беше застрелян в нощта срещу 30 септември 2026 година. Единственият задържан по случая до момента Мегеров беше арестуван в столицата часове след убийството му.